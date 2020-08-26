Онищенко: Коронавирус - не главная опасность для нового учебного года

Коронавирус сейчас не слишком опасен, что позволяет без рисков для здоровья начать учебный год в школах. Об этом, как пишет Ura.ru, сообщил депутат Госдумы, экс-санврач РФ Геннадий Онищенко.

По его словам, дети легче переносят заболевание. Однако грипп, у которого появилось в 2020 году три новых штамма, вероятно, будет циркулировать осенью.



Онищенко считает, что очное обучение - это хороший признак возвращения к нормальной жизни. При этом необходимо соблюдать санитарные требования - экс-санврач считает, что детям следует носить маски, обрабатывать руки и соблюдать дистанцию.

Депутат отметил, что вакцинация в этом году будет массовая - около 70% населения. В первую очередь будут привиты дети, учителя, врачи, а также пожилые люди.

Взрослая часть населения должна сама позаботиться о прививках - за счет страховых компаний или работодателя, считает Онищенко.

Отметим, в Петербурге на линейки 1 сентября выйдут только первоклашки и выпускники. Все школы будут работать очно.