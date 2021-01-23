В «Ленэкспо» откроется пункт вакцинации от COVID-19

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил медицинскому блоку расположить в «Ленэкспо» дополнительный пункт вакцинации от инфекции коронавируса. На данный момент в павильонах находится госпиталь для больных вирусом COVID-19.

Предполагается, что новый пункт для вакцинации петербуржцев расположится в первых трех павильонах «Ленэкспо». Вероятно, именно здесь получат прививки сотрудники петербургских предприятий. Известно о более, чем 60 заявках на вакцинацию от таких работников.

Кроме того, по плану до конца января должно открыть еще 30 пунктов вакцинации при поликлиниках города.