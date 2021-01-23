В Петербурге продолжают увеличивать количество пунктов для вакцинации от COVID-19

В Санкт-Петербурге продолжает увеличиваться количество пунктов для вакцинации жителей от коронавирусной инфекции. Губернатор Северной столицы Александр Беглов, находясь во время субботнего осмотра кабинета вакцинации в поликлинике №24, заявил, что к концу января планируется открыть еще 30 дополнительных пунктов для вакцинации.

Также глава города отметил, что в госпитале «Ленэкспо» также могут развернуть новые точки для проведения прививочных мероприятий. Сообщается, что уже к февралю в Петербурге будет развернуто 100 пунктов для вакцинации от коронавируса.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что петербуржцы смогут записаться на вакцинацию через портал «Госуслуги».