Инфекционист рассказала о повышении роста заболеваемости COVID-19 после праздников

Ирина Шестаков, Президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям, заявила, что после проведения новогодних праздников в России возможен рост числа заболевших коронавирусой инфекцией.

«Сейчас впереди Новый год и сами понимаете, что мы в любом случае будем контактировать. Вы представляете себе за семейным столом дистанцирование? Может быть подъем заболеваемости после новогодних праздников», — заявила Шестакова.

Кроме того, специалист посоветовала усилить или ослабить новогодние ограничения после новогодних праздников.