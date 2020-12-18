В аптеках Ленобласти закончились антибиотики

Проблема была подтверждена областным комитетом по здравоохранению.

Об отсутствии антибиотиков в аптеках сообщила жительница Ленобласти в комментариях в Instagram-аккаунте губернатора Александра Дрозденко. Пациенты, которые самостоятельно лечатся дома, не могут приобрести необходимые медицинские препараты. Она также отметила, что антибиотики отсутствуют в аптеках более 3 недель, их есть возможность приобрести лишь на заказ.

В Комздраве заявили, что большое количество лекарств используется в стационарах, фармрынок не выдерживает такой нагрузки. Жители Ленобласти возмущены сложившейся ситуацией. Они не понимают, как справляться с болезнью, когда в аптеках нельзя приобрести антибиотики.