Аптеки будут оштрафованы за продажу антибиотиков без рецепта

Смольный сделал заявление о том что, безрецептурный отпуск антибиотиков в аптеках был запрещен, абсолютно все аптеки об этом были осведомлены, и поэтому за продажу антибактериальных препаратов без рецепта врача на аптеку будет наложен штраф.



Первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению Андрей Сарана сообщил о штрафах в отношении аптек, которые продают антибиотики без рецепта. Также заместитель добавил, что большинство Европейских стран уже давно перешли на продажу пастилок (для ротовой полости лечения кашля, больного горла), так как эти препараты тоже способствует развитию резистентности. Ещё он рассказал, что от 3 до 16 тысяч рублей бюджету города Санкт-Петербург обходится лечение одного пациента с диагнозом коронавирус. Это зависит от схемы лечения, особенностей и тяжести протекания инфекции у пациента.