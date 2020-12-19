Петербург закупит лекарств от коронавируса на 320 млн рублей

Власти Петербурга выделяют из резервного фонда городского правительства более 321 млн рублей на закупку лекарств для пациентов с коронавирусом. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.

Препараты будут вскоре закуплены районными поликлиниками.

Также сообщается о планах закупить еще 35 авто для врачей, которые следят за состоянием пациентов на дому, и выделить еще средсв для ковидного такси.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в аптеках Ленобласти закончился ряд лекарств, в том числе антибиотики. Граждане пожаловались в администрацию, и там подтвердили проблему.