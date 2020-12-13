В Ленобласти продолжают увеличивать места для коронавирусных больных

В Ленинградской области продолжается борьба с коронавирусной инфекцией. Так, дополнительно в области развернули еще 195 коек-мест для коронавирусных больных.

Пресс-служба правительства области сообщила статистику по развернутым койкам в регионе. В Сиверской больнице развернуто 70 дополнительных мест для больных коронавирусной инфекцией, в Бокситогорской больнице — 70 коек, в ЦМСЧ-38 в Сосновом бору — 15 коек-мест, а в НМИЦ им. Алмазова появилось 20 новых коек.

За все время в регионе развернуто более 2,8 тысяч коек для больных коронавирусом. Из этого числа на данный момент, свободно 806 мест.