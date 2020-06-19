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Рассказ «Проекта» о провале властями Петербурга борьбы с COVID-19 стал предметом для критики

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© Фото: Jane Barlow / WPA Pool / Getty Images

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В тексте издания «Проект» утверждается, что провал Смольного заключается в неудачных кадровых рокировках.

Издание «Проект» опубликовало статью о проблемах Северной столицы в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В ней утверждается, что провал Смольного заключается в неудачных кадровых рокировках.

СМИ Романа Баданина указало, что в больнице имени Боткина накануне эпидемии с поста главврача был снят Алексей Яковлев. Тем временем должность вице-губернатора по здравоохранению и социальной политике досталась проктологу Олегу Эргашеву. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом возглавил экс-сотрудник ФСО Валерий Пикалев. В материале их называют «проктологом и охранником», выставляя некомпетентными специалистами.

Информация «Проекта» бездоказательна и не соответствует действительности, считают в «Экспресс газете». В СМИ утверждают, что Яковлев был уволен вполне заслуженно, так как недобросовестно выполнял свою работу. В частности, он систематически нарушал требования санитарно-эпидемиологического законодательства, сообщало издание «Мойка78». Также это подтверждало издание «Бумага». На его страницах ранее были опубликованы фотографии и рассказы петербуржцев, которые проходили там лечение. По их словам, помещения находятся в разрушенном состоянии.

Экс-главврач за свою карьеру успел побывать в эпицентре громких скандалов. Например, при нём спортсмену отказали в необходимом лечении, был обнаружен «могильник» опасных медицинских отходов. Помимо этого, Яковлева обвиняют в том, что из-за него произошло бегство пациентов с подозрением на коронавирус. Также он вогнал учреждение в глубокую финансовую яму. На данный момент долги больницы составляют 1,5 млрд рублей. Так что причин для смены главврача хватало, считают в СМИ. Несмотря на уход Яковлева, больница не осталась без главврача. Вакантную должность занял Денис Гуляев – профессор, доктор медицинский наук, имеющий опыт работы с инфекциями и являющийся автором сотен научных работ. То есть к началу вспышки коронавируса главная инфекционная больница Северной столицы была готова оказывать помощь пациентам.

Возможно, журналисты «Проекта» специально именовали Олега Эргашева простым «проктологом», а Валерия Пикалева «охранником». Это делалось для того, чтобы читатели усомнились в их компетенции.

По информации СМИ, Эргашев – не просто проктолог. Он хирург, онколог, профессор медуниверситета имени Павлова. У него за плечами большой управленческий опыт. До 2020 года он был главным хирургом комитета по здравоохранению Ленобласти, обеспечивая работу больниц региона.

Точно такая же ситуация и с Пикалевым. За свою карьеру он успел поработать не только в УСБ ФСО РФ, но и длительное время работал в органах исполнительной власти. На данный момент они занимает должность вице-губернатора Петербурга по информатизации и связи. По данным СМИ, его назначение на пост главы оперативного штаба по борьбе с COVID-19 – совещательно-информационного органа – выглядит вполне закономерным.

Заявление «Проекта» о том, что Смольный провалил борьбу с коронавирусом не соответствует действительности. Петербург находится на третьем месте по числу зараженных. Однако это не означает, что власти не контролируют ситуацию. За несколько месяцев в городе развернули дополнительные койки для носителей вируса, было обеспечено наличие СИЗ в аптеках и магазинах. Помимо этого, на регулярной основе проводится профилактическая информационная работа с населением. Все это положительно повлияло на развитие ситуации.

Согласно данным экспертов, оптимистичный сценарий развития коронавирусной ситуации в Северной столице сохраняется с конца апреля. Подтвердил успехи города в борьбе с коронавирусом и глава межведомственной рабочей группы Евгений Шляхто. По его словам, Петербург вышел на плато. Об этом говорит и статистика, согласно которой количество новых случаев заражения уменьшилось почти на 30%.

Действия Смольного не первый раз подвергаются информационной атаке со стороны СМИ. Ранее подборку подобных медиаатак публиковало издание Neva.Today.

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