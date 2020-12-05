Цена вакцины от коронавируса «Спутник V» будет составлять 1942 рубля

На разработанную НИЦЭМ имени Н.Ф.Гамалеи российскую вакцину от коронавируса Министерство здравоохранения назвала окончательную зарегистрированную отпускную цену.

Стоимость российской вакцины от коронавирусной инфекции будет составлять 1942 рубля за два компонента препарата. Алексей Кузнецов, помощник министра здравоохранения России, сообщил, что стоимость этого препарата по пять двухкомпонентных наборов будет составлять примерно 9710 рублей.

Также, разработанную вакцину теперь включили в список жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов.