Итоговое сочинение для выпускников школ не отменят

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В Роспотребнадзоре сообщили, что зачет по итоговому сочинению – одно из необходимых условий допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования. Помимо этого, сообщается, что формат написания итогового сочинения может быть очный. По информации, которая была предоставлена Роспотребнадзором, сдача итогового сочинения в 11 классе не рассчитана на дистанционный формат.

Отмечается, что школьники, обучающиеся в 11 и 9 классах будут сдавать экзамены в 3 этапа. ЕГЭ и ОГЭ можно будет сдать в досрочный, основной и дополнительный периоды в следующем году.