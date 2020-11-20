Школьники напишут итоговое сочинение весной

Новой датой проведения итогового сочинения станет 5 апреля.

По информации, предоставленной в пресс-службе Рособнадзора, одиннадцатиклассники напишут сочинение весной следующего года, а не в декабре, как было запланировано изначально. Данное решение связано с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией.

В пресс-службе отметили, что выпускникам необходимо успешно написать итоговое сочинение, для того, чтобы получить допуск к государственной итоговой аттестации. Школьникам с ограниченными возможностями будет предоставлено право написать изложение.

Кроме того, собеседование по русскому языку для девятиклассников пройдет в дистанционном формате 10 февраля следующего года. Для собеседования также предусмотрены дополнительные сроки – 10 марта и 17 мая.