В Роспотребнадзоре заявили о неутешительном прогнозе по коронавирусу

Александр Горелов, заместитель главы по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, рассказал о неутешительном прогнозе по поводу ситуации с коронавирусом в России.

Специалист рассказал, что снижение заболеваемости и достижение тех же показателей, которые были этим летом, наступит только к весне следующего года. Также Горелов отметил, что на то, чтобы как-то стабилизировать ситуацию, необходимо какое то время.

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил президенту России Владимиру Путину, что на данный момент в Санкт-Петербурге занято уже около 80% коек для коронавирусных больных.