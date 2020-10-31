Роспотребнадзор ожидает пик пандемии в середине ноября

Александр Горелов, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, сообщает, что пик пандемии коронавируса в России придется на первую половину и середину ноября. При этом в разных регионах пик может настать в разное время.

Точное время прогнозировать сложно из-за множества факторов, влияющи на эпидемическую обстановку, таких, как климатический и общественный. Об этом он сообщил ТАСС.

На пике ожидается около 20 тысяч выявленных случаев заболевания коронавирусом в сутки. Эксперт подчеркивает, что развитие ситуации во многом зависит от сознательности россиян и соблюдении мер безопасности.

За последние сутки коронавирусом в России заразилось 18 283 человека, что является очередным антирекордом.