Картина дня: главные новости о коронавирусе в России и Петербурге за 14 апреля

Главной темой дня, по данным «Монитора», стал прогноз экспертов по развитию коронавирусной инфекции в Петербурге. По данным «Фонтанки.ру», представители НИИ гриппа им. Смородинцева, НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, Петербургского политехнического университета, Фонда центра стратегических разработок «Северо-Запад» и новосибирского НПО «Вектор» совместно сделали отчёт о масштабах заражения и сроках пандемии.

Согласно документу, эксперты прогнозируют вспышку COVID-19 до июня 2020 года, а число заболевших в Петербурге на пике может достичь от 45 до 120 тыс. человек. При этом не выявленных случаев может быть в десять раз больше, поскольку коронавирус зачастую проявляется бессимптомно. Эксперты рекомендовали увеличить в Петербурге число тестирований и привлечь для этого частные лаборатории.

В России за последние сутки COVID-19 заразилось 2774 человека, в Петербурге – 121. Теперь общее количество заболевших в Петербурге – 799.

Второй темой, согласно «Монитору», стал запрет на каршеринг в Петербурге до 30 апреля. Соответствующее распоряжение подписал губернатор города. «Яндекс.Драйв» приостановит работу с 15 апреля и оставит весь автопарк на парковках.

Однако, по словам члена координационного совета межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Александра Холодова, в Петербурге каршеринг юридически не признан, а значит компании могут игнорировать запрет властей на работу, так как на них нет рычагов воздействия.

Третьей темой дня стало выступление президента России на видеосаммите ЕАЭС. Первыми об этом написали «Росбалт» (12:50), «Фонтанка.ру» (13:00) и Piter.tv (13:10). Владимир Путин рассказал, что пандемия коронавируса оказывает негативное влияние на все стороны жизни практически во всём мире, и требуются экстраординарные меры, чтобы остановить инфекцию.

По словам Путина, COVID-19 сказался на экономике, социальной сфере, мобильности населения. Особенно он отметил существенную нагрузку на медицинскую систему. Глава государства добавил, что в России пик эпидемии ещё не пройден. Власти продолжают внимательно следить за санитарно-эпидемиологической обстановкой, проводят все необходимые мероприятия.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали Piter.tv, Gazeta.spb и «Росбалт».