  • 14 Апрель 2020
USD 28.12.2019 62.0315 +0.2639
USD ММВБ 22:24 73.2185  
EUR 28.12.2019 69.0349 +0.5346
EUR ММВБ 22:24 80.4170  
Нефть($) 14.04.2020 30.31 5.28
Нефть(p) 14.04.2020 1880.17 +334.13

Картина дня: главные новости о коронавирусе в России и Петербурге за 14 апреля

Автор:


© Фото: Reuters

Темы дня

Сколько новых случаев заражения и какие вводятся меры по предотвращению распространения вируса.

Главной темой дня, по данным «Монитора», стал прогноз экспертов по развитию коронавирусной инфекции в Петербурге. По данным «Фонтанки.ру», представители НИИ гриппа им. Смородинцева, НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, Петербургского политехнического университета, Фонда центра стратегических разработок «Северо-Запад» и новосибирского НПО «Вектор» совместно сделали отчёт о масштабах заражения и сроках пандемии.

Согласно документу, эксперты прогнозируют вспышку COVID-19 до июня 2020 года, а число заболевших в Петербурге на пике может достичь от 45 до 120 тыс. человек. При этом не выявленных случаев может быть в десять раз больше, поскольку коронавирус зачастую проявляется бессимптомно. Эксперты рекомендовали увеличить в Петербурге число тестирований и привлечь для этого частные лаборатории.

В России за последние сутки COVID-19 заразилось 2774 человека, в Петербурге – 121. Теперь общее количество заболевших в Петербурге – 799.

Второй темой, согласно «Монитору», стал запрет на каршеринг в Петербурге до 30 апреля. Соответствующее распоряжение подписал губернатор города. «Яндекс.Драйв» приостановит работу с 15 апреля и оставит весь автопарк на парковках.

Однако, по словам члена координационного совета межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Александра Холодова, в Петербурге каршеринг юридически не признан, а значит компании могут игнорировать запрет властей на работу, так как на них нет рычагов воздействия.

Третьей темой дня стало выступление президента России на видеосаммите ЕАЭС. Первыми об этом написали «Росбалт» (12:50), «Фонтанка.ру» (13:00) и Piter.tv (13:10). Владимир Путин рассказал, что пандемия коронавируса оказывает негативное влияние на все стороны жизни практически во всём мире, и требуются экстраординарные меры, чтобы остановить инфекцию.

По словам Путина, COVID-19 сказался на экономике, социальной сфере, мобильности населения. Особенно он отметил существенную нагрузку на медицинскую систему. Глава государства добавил, что в России пик эпидемии ещё не пройден. Власти продолжают внимательно следить за санитарно-эпидемиологической обстановкой, проводят все необходимые мероприятия.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали Piter.tv, Gazeta.spb и «Росбалт».

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    11.04.20
    ПокерДом на Андроид в 2020 году: преимущества софта и другие особенности программы
    10.04.20
    Трансферные окна предложено перенести на межсезонье
    01.04.20
    В состав ЭСК войдёт немецкий эксперт Вольфганг Штарк
    31.03.20
    Тренер «Спартака» заверил, что игроки его фк имеют шансы играть в Германии
    27.03.20
    Зачем мужчинам после 30 необходимо пить витамины?
    25.03.20
    Что лучше – займ или кредитная карта?
    24.03.20
    Онкология: причины, возможные признаки, профилактика рака
    11.03.20
    Аренда яхты в Барселоне по выгодным ценам

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram