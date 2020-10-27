Лавров находится на самоизоляции

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации заявил, что несмотря на хорошее самочувствие, он вынужден находится на самоизоляции.

Сергей Лавров находится дома та как недавно он контактировал с человеком, больным коронавирусом, и мог заразиться инфекцией. С целью предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции, было принято решение о самоизоляции Лаврова.

В связи с недавним контактом главы МИД России с человеком, у которого была выявлена коронавирусная инфекция, все визиты и встречи, которые были запланированы у Сергея Лаврова, были перенесены.

По информации, которая была предоставлена сотрудниками департамента информации и печати, в настоящее время Лавров чувствует себя хорошо.