Крестный ход по Невскому проспекту отменили из-за коронавируса

Про причине нестабильной эпидемической обстановки в Санкт-Петербурге отменили крестный ход по Невскому проспекту, который традиционно 12 сентября, в День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невскогоэ

В этот день в 1724 году император Петр I собственноручно перенес в Александро-Невскую лавру мощи святого благоверного князя Александра Невского, которые до этого находились во Владимире. Традицию прервали в годы советской власти, но она вернулась во время главных торжеств 300-летнего юбилея Александро-Невской Лавры в 2013 году, при губернаторе Георгии Полтавченко.

В этом году празднование Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского пройдет в стенах Александро-Невской лавры, а крестный ход по Невскому проспекту, не состоится.