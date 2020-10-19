Роспотребнадзор: Россия близка к пику заболеваемости коронавирусом

Наталья Пшеничная, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора считает, что скоро в России начнется пик заболеваемости коронавирусной инфекцией.

По словам эпидемиолога, сейчас выявляют заболевших в последние две недели, и должен пройти еще один инкубационный период - 14 дней. Во многом количество заражений зависит от сознательности россиян, соблюдения масочного режима и социальной дистанции. Негативно на заболеваемость влияют и перепады температур, которые снижают иммунитет.

Наталья Пшеничная считает, что обстановка начнет стабилизироваться в первой декаде декабря. Также она надеется, что на пике суточный показатель заболеваемости не превысит 20 тысяч человек.