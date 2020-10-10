Ограничения в Петербурге продлены до 29 ноября

Администрация Санкт-Петербурга сообщила, что все действующие запреты и ограничения остаются актуальными до 29 ноября. Сегодня, 10 октября, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому все действующие запреты и ограничения, которые касаются массовых мероприятий, ряда санитарных мер для предприятий и организаций и других сфер, будут продлены. Власти отмечают, что родители могут рассчитывать на ежемесячные пособия на детей школьного возраста, а дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, получат соцуслуги в полустационарной форме.

Горожан просят соблюдать масочный режим, чтобы приостановить распространение коронавируса. А владельцев крупных компаний просят не забывать о соблюдении всех стандартов и мер безопасности, чтобы различные предприятия продолжали и дальше работать.

Напоминаем, что Санкт-Петербург находится на третьем месте по числу заболевших коронавирусом (46,5 тыс.) после Москвы и Московской области.