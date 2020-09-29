Спрогнозированы лучший и худший сценарий развития ситуации с коронавирусом в России

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян спрогнозировал три варианта развития ситуации с коронавирусом в России. Об этом он рассказал РИА Новости.
В самом удачном случае через неделю начнется спад заболеваемости и летальности.
Наиболее вероятным сценарием он назвал ситуацию, в которой пик заболеваемости будет достигнут двух-трех недель.
В худшем случае пик распространения инфекции придется на ноябрь.
При этом он не видит смысла в введение жестких самоизоляционных мер. Для того, чтобы это принесло пользу, необходимо добиться их соблюдения среди 80 процентов граждан, а это маловероятно.