Появилась информация о влиянии коронавируса на мозг всех переболевших

Лейла Намазова-Баранова, президент Союза педиатров, утверждает, что последствиями заражения Covid-19 являются также поражения мозга и центральной нервной системы. По ее словам, каждый пациент, переболевший коронавирусом даже в легкой форме, обречен на изменения со стороны структур мозга.

Свои предположения врач обосновывает тем, что коронавирус сопровождается потерей обоняния и вкуса, так как эти симптомы указывают на поражение центральной нервной системы.

По оперативным данным на сегодняшний день в России выявлено 902 701 случаев заражения Covid-19.