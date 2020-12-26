Вскрытие умерших от «ковида» показало, что ИВЛ вызывает повреждения легких

Вскрытие тел, погибших от инфекции коронавируса пациентов, помогло ученым выявить причину поражения всего организма, а также установить, что ИВЛ наносит смертельный вред.

Дело в том, что вирус негативно влияет на все органы в организме, потому что вирус умеет двигаться по телу используя кровоток. Так, COVID-19 поражает мозг, кровеносные сосуды. сердце, печень, почки и толстую кишку. Именно поэтому у пациентов с диагнозом «ковид» зачастую целый спектр симптомов.

Кроме того, вскрытие показало, что аппарат ИВЛ повреждает легкие, а значит использовать при лечении его нельзя.