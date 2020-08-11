Обязательная дезинфекция ждёт все учебные заведения Санкт-Петербурга.

В пресс-службе Смольного появилась информация, что на заседании по борьбе с коронавирусом губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил об обязательной дезинфекции перед 1 сентября.

Вдобавок глава города пояснил, что каждое учебное заведение должно иметь специальное оборудование по обеззараживанию воздуха. Этому поспособствует правительство, обеспечив детские сады и школы бесконтактными термометрами, дозаторами с антисептиком для обработки рук и различными дезинфицирующими средствами.

Сообщается также, что у каждого класса будет отдельный вход и выход из помещений и регулироваться это будет с помощью специального графика. По общим предметам дети смогут заниматься в одном кабинете, переход в другие кабинеты понадобится только для предметов, требующих особое оборудование. Помимо вышеуказанных мер планируется проведение сдвоенных уроков, чтобы контактов было как можно меньше.

По официальным данным на утро сегодняшнего дня в городе зафиксировано 33 204 случая заражения коронавирусом, а выздоровели 24 165 пациента. Всего от COVID-19 умерло 2176 человек.