Вторая волна: петербуржцев тревожит закрытие города на карантин

Жительница города на Неве написала губернатору о своих тревогах. Взбудораживший горожан комментарий был оставлен под постом на странице Александра Беглова в соцсети «ВКонтакте». Запись стала одной из самых популярных и вызвалау жителей большой отклик. Женщина уточнила, что врачи и сотрудники школ распространяют информацию о том, что к 20 сентября будет вновь введен карантин и дистанционный режим. «Второго такого „ограничения“ люди точно не осилят ни морально, ни материально», — заключила она. Опасения автора разделяют не все пользователи.

В начале августа Александр Беглов ужесточил контроль за соблюдением масочного режима в транспорте и общественных местах. К 1 сентября во всех школах и детских садах Петербурга запланирована дезинфекция. Согласно статистике, число заболевших COVID-19 в городе снижается, однако каждый шестой погибший от коронавируса — житель Петербурга, а потому потому необходимость соблюдения масочного режима сохраняется.