Вакцина от COVID-19 формирует длительный иммунитет

11 августа Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19. Вакцина была разработана Национальным институтом эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и прошла все необходимые испытания на животных и группах добровольцев.

«По результатам вакцина показала высокую эффективность и безопасность. У всех добровольцев выработались высокие титры антител к COVID-19, при этом ни у кого из них не отмечено серьезных осложнений иммунизации», - заявил Министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По данным Минздрава, благодаря двукратной схеме введения вакцины, иммунитет после вакцинации может сохраняться до двух лет.