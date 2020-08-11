11 августа Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19. Вакцина была разработана Национальным институтом эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и прошла все необходимые испытания на животных и группах добровольцев.
«По результатам вакцина показала высокую эффективность и безопасность. У всех добровольцев выработались высокие титры антител к COVID-19, при этом ни у кого из них не отмечено серьезных осложнений иммунизации», - заявил Министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
По данным Минздрава, благодаря двукратной схеме введения вакцины, иммунитет после вакцинации может сохраняться до двух лет.
Вакцина от COVID-19 формирует длительный иммунитет
© Фото: Дмитрий Куракин/Пресс-служба Минздрава России
Темы дня
- Открытие фуд-холла в ТК «Невский центр» запланировано на 2021 год
- Дистанционное обучение: собираем портфель юного петербуржца
- Жильцов дома Агафонова тревожит капитальный ремонт
- «Принес на хвосте»: циклонический вихрь стал причиной резкого похолодания в Петербурге
- Икею хотят открыть в центре Петербурга
Минздрав сообщает: иммунитет после введения вакцины может сохраняться в течение двух лет.
11 августа Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19. Вакцина была разработана Национальным институтом эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и прошла все необходимые испытания на животных и группах добровольцев.
Все новости рубрики
- Сегодня в министерстве здравоохранения Германии заявили, что информация о качестве, эффективности и безвредности российской вакцины от COVID-19 отсутствуют.
- «Воздух из Питера» — аппараты ИВЛ поставляются в соседние регионыВ связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 главным Петербургским брендом может стать аппарат искусственной вентиляции легких «ЭМО-500». Им уже пользуются медики Новгородской, Московской и Белгородской областей.
- Обязательная дезинфекция ждёт все учебные заведения Санкт-Петербурга. В преддверии нового учебного года в школах и ВУЗах города проведут масштабную дезинфекцию.
- Число заболевших COVID-19 в России снижаетсяВпервые с 23 апреля в России количество заболевших новой коронавирусной инфекцией за сутки не превысило 5 тысяч человек. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, 11 августа было зафиксировано всего 4,945 тысяч новых случаев инфицирования в 84 регионах, 157 из них — в Петербурге.
- Путин рассказал, что его дочь температурила после прививки от коронавирусаВладимир Путин объявил, что сегодня утром впервые в мире была зарегистрирована вакцина против коронавируса. Ее уже опробовала на себе дочь президента.
- 11 августа 2020, 19:04
- Обязательная дезинфекция ждёт все учебные заведения Санкт-Петербурга. В преддверии нового учебного года в школах и ВУЗах города проведут масштабную дезинфекцию.
- 11 августа 2020, 16:33
- Эвакуация «Меги Парнас» привела к гигантской пробкеДвухкилометровый затор образовался на КАДе.
|
следующая
- Специалисты требуют от Минздрава не спешить с запуском вакцины от коронавирусаРегистрацию российской вакцины нового типа необходимо отложить до успешного завершения третьей стадии клинических испытаний, считают фармацевты.
- Губернатор велел следить за соблюдением масочного режима еще строжеБеглов озвучил свое требование к главам районов.
- Поликлиника в Купчино заплатит штраф 100 тыс. руб. за плохую защиту от коронавирусаОбнаружено, что не все в клинике носили маски и перчатки, а также ряд других недочетов.
- Работавшим с коронавирусом медикам засчитают один день за дваПенсионный стаж медиков будет рассчитываться в двойном объеме.
- В Невском районе Петербурга ввели в эксплуатацию новую школуНовая школа на 825 мест находится на Нерчинской улице.
- Ремонт дорожного покрытия: на развязке КАД с Мурманским шоссе закрывают две полосыС 15 по 25 августа третья и четвертая полосы будут перекрыты на участке с 51-го по 54-й километр внутреннего кольца, в районе развязки с трассой «Кола». Еще по двум полосам вводится ограничение скоростного режима до 50 км/ч.
|
|
следующая
Лучшее в Петербурге
«Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея
Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.
«84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге
Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.
Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы
Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.
Как это сделанонаписать письмо
Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты
Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.
Проверено на себе
Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал
В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.