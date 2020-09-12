Вакцина от Covid-19 появится в медучреждениях к понедельнику

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что первая в мире вакцина от коронавируса появится во всех регионах России уже к понедельнику.

«Первые небольшие партии уже отгружены во все регионы» – утверждает министр.

Отмечается, что первыми будут прививать людей из групп риска, в них входят учителя и врачи. Свое самочувствие будут сообщать в специальном мобильном приложении. Вакцинация некоторых категорий граждан России произойдет одновременно с 3-й фазой клинических испытаний. Напомним, в ней участвуют 40 тысяч добровольцев. Препарат был разработан не так давно, 11 августа. Он получил название «Спутник V».