В Боткинской больнице не осталось мест для пациентов с коронавирусом

Боткинская больница в Санкт-Петербурге заполнена пациентами с коронавирусной инфекцией на 99%. Об этом рассказал главный врач инфекционного стационара Денис Гусев в эфире программы «Петербург против коронавируса».

По его словам, в отделениях реанимации и вовсе нет свободных коек. Там на сегодня находятся 35 больных.

Гусев сообщил, что ежедневно Боткинская больница принимает по 40-60 пациентов, эта цифра зависит от выписываемых петербуржцев, которые закончили лечение или могут продолжать его на дому.

35-40% пациентов переносят коронавирус в тяжелой форме, остальные - в среднетяжелой. Пациентов с легкой формой заболевания в Боткинскую больницу не привозят, они лечатся амбулаторно.

Гусев также рассказал, что привился от коронавируса. После первого укола он почувствовал гриппоподобный синдром, что закономерно, пояснил специалист. Второй укол делается через пару недель после первого.

По данным на 15 декабря, в Петербурге осталось 4% свободных коек для больных коронавирусом. Власти работают над увеличением числа койко-мест и хотят к концу 2020 года развернуть еще 2000 коек для пациентов с COVID-19.