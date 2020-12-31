Автомобилисты Петербурга поддержали врачей громкой акцией

Автомобилисты Петербурга приняли участие в акции в поддержку медиков "Спасибодоктор". Мероприятие прошло в среду, 30 декабря, вечером, не только в Петербурге, но во многих городах России.

Участники акции подали звуковой сигнал и гудели несколько минут, выражая благодарность врачам за работу в этот непростой год пандемии коронавируса.

Утром таким же образом свою поддержку выразили сотрудники Октябрьской железной дороги.

Под окнами Боткинской больницы автомобили выстроились в знак красного креста, также выражая поддержку медикам.

Проведение акции было согласованно с ГИБДД Петербурга.

Как сообщал Санкт-Петербург.ру, стихийную стену памяти погибшим при борьбе с коронавирусом медикам, которая находилась на Малой Садовой, перенесли. В новом месте у Карповки планируется установить постоянный памятник.