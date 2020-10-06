21 петербуржец получил прививку от коронавируса

Пресс-служба городской администрации Санкт-Петербурга сообщает, что в Северной столицы от коронавируса был привит 21 человек. Прививки получили медицинские работники, врачи и медсестры Городской больницы №40, работающие в приемном покое и "красной зоне". Они получили вакцину "Спутник V", разработанную центром имени Гамалеи.

В среду планируют привить медиков, работающих в Боткинской больнице. Перед вакцинацией врачей тестируют на наличие антител к коронавирусу. При наличии антител прививки не делаются.

Следующая партия вакцины от коронавируса поступит в Петербург в течение двух недель.