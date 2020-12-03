В Санкт-Петербурге выявили 3692 заболевших коронавирусом

В Санкт-Петербурге за сутки выявили 3692 заболевших коронавирусной инфекцией. Как сообщает ИЦК, скончались 69 человек, выздоровели 2940.

За сутки в нашем городе сделали более 41 тыс. теста на COVID-19. В пресс-службе Смольного отметили, что под наблюдением медиков в северной столице находятся 2172 человека. Из них 48 ― в обсерваторе, 1506 ― контактные, 618 ― на самоизоляции.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", в нашем городе вскоре вступят в силу новые антикоронавирусные ограничения. Многие из них касаются новогодних каникул.

Кроме того, специалисты сообщали, что пока рано говорить о выходе на плато по заболеваемости в Петербурге.