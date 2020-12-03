Власти Петербурга готовы оперативно развернуть новые койки для пациентов с коронавирусом

Администрация Санкт-Петербурга готова за два-три дня оперативно развернуть новые койко-места для коронавирусных больных за счет учреждений, которые оказывают плановую медицинскую помощь. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил губернатор северной столицы Александр Беглов.

Он подчеркнул, что власти стремятся максимально сохранить оказание плановой помощи.

На 2 декабря в городе свободно около 6% коечного фонда. В целом в городе есть почти 11 тыс. койко-мест в стационарах - 16 городских и пяти федеральных, рассказал Беглов. До конца декабря ковид-пациентов начнут принимать еще четыре корпуса "Ленэкспо" (+1,1 тыс. коек).

Как писал "Санкт-Петербург.ру", с 4 декабря в нашем городе для посетителей младше 16 лет закрываются все театры и «организации исполнительских искусств». С 14 декабря по 15 января запрещаются занятия по дополнительным общеразвивающим программам.

С 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января все заведения общепита могут работать только до 19 часов. С 30 декабря по 3 января работать ресторанам и кафе запрещено.

С 30 декабря по 10 января закроются музеи, театры, выставки и концерты, а также Ленинградский зоопарк.