В Петербурге выросло число инсультов на фоне коронавируса

Из-за пандемии коронавируса в Санкт-Петербурге увеличилось число инсультов. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец.

Он уточнил, что болезни сосудов мозга и сердца приводят к гибели огромного числа людей. Так, в нашем городе на 100 тыс. человек ежегодно регистрируют от 375 до 415 летальных случаев.

Эту ситуацию еще обострила эпидемиологическая обстановка. Поэтому Лисовец призвал горожан не тянуть с обращением к врачам при недомогании.

Глава Комздрава рассказал, что в Петербурге работают 16 сосудистых центров, где оказывают помощи при остром нарушении мозгового кровообращения. В этих стационарах есть свыше девяти сотен коек для пациентов. Госпитализировать стали больше обратившихся с проблемами сосудов мозга, чем 8 лет назад. Так, если в 2012 году это было менее 50% обратившихся к врачу, то сейчас госпитализируют более 90% больных.

Отметим, что определенные симптомы, по которым можно предположить патологию мозгового кровообращения, это:

- нарушение или спутанность сознания;

- потеря сознания;

- головная боль;

- слабость в конечностях (только слева или справа), любая ассиметрия;

- нарушенная чувствительность рук и ног;

- несвязанная невнятная речь;

- зрительные расстройства.