Экс-президент РАН скончался после заболевания коронавирусом

Российский ученый, экс-президент Российской академии наук Владимир Фортов скончался на 75-м году жизни. Ранее у академика диагностировали коронавирус, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-служба РАН.

Ученый находился в больнице, несколько дней назад у него случился инсульт.



Владимир Фортов был физиком - его кандидатская научная работа была посвящена изучению теплофизике плазмы ядерных ракетных двигателей. В 1976 г. защитил докторскую, а в 1982 г. получил звание профессора. Он внес большой вклад в организацию научного сообщества.