На пожилых людях испытали прививку от коронавируса

Никита Ломакин, руководитель исследования вакцины и главный исследователь клинической больницы, сообщил, что люди в возрасте за 60 лет не испытали негативных реакций после вакцины от коронавируса «Спутник V».

«Оно стартовало в начале прошлой недели. Первая группа участников прошла скрининг в прошлый четверг, госпитализирована в воскресенье, а 28 октября она получила дозу вакцины», — заявил специалист. Также Ломакин добавил, на данный момент госпитализировано 28 человек, а в исследования планируется включить 110 человек.

В исследовании не будут принимать участие люди с онкологией, а также больные, которые принимают иммуносупресивную терапию, болеющие вирусными гепатитами, а также пациенты, перенесшие в течение года инфаркт или инсульт. Однако людей с диабетом и другими хроническими заболеваниям могут допустить к исследованиям.

Также исследователь больницы отметил, что в младшей возрастной группе в первые 24-49 часов введения вакцины наблюдалось предгриппозное состояние, а также повышение температуры. Однако у старшей группы подобных ситуаций не возникало.