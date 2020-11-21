Беглов понимает недовольство предпринимателей, но запас коек не бесконечен

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призывает уделить внимание социальной дистанции между людьми, особенно в магазинах, автобусах, метро, где очень многолюдно. Такие меры помогут не допустить распространения коронавируса, отметил градоначальник в эфире "России 24".

С 23 ноября в северной столице начнут действовать новые антикоронавирусные ограничения, напомнил Беглов. В торговых центрах перестанут работать катки, рестораны и кафе, наполняемость залов в кинотеатрах сократят до 25%. Бизнес сложно реагирует на новые меры, отметил градоначальник, однако понять предпринимателей можно, ведь сложно было пережить первую волну, а уже началась вторая. Однако коечный фонд в городе не бесконечен и система здравоохранения может не выдержать наплыва новых пациентов, если горожане не будут соблюдать элементарные правила, подчеркнул Беглов.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", в нашем городе выросло число лабораторий, проводящих тесты на коронавирус. Теперь их можно будет сдать в Елизаветинской больнице, НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, а также в больнице №26.