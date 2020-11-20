Количество лабораторий Петербурга для сдачи теста на коронавирус увеличилось

Теперь анализы на коронавирусную инфекцию можно будет сдать в специальных кабинетах Елизаветинской больницы, НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе, а также в больнице №26.

Из городского бюджета были выделены денежные средства, общая сумма которых – 34,2 млн рублей, чтобы предоставить лабораториям возможность приобрести все необходимое для принятия анализов оснащение. В Смольном сообщают, что планируется также увеличение мощности лабораторий до 8 000 тестов в сутки. На данный момент в Петербурге работают 48 лабораторий, в которых каждые сутки проводится более 33 000 тестов, иногда количество проведенных анализов достигает 40 000.