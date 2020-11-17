Виктюк скончался после заражения коронавирусом

Режиссер, народный артист РФ Роман Виктюк умер в московской больнице на 85-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в дирекции Театра Романа Виктюка в Москве.

О дате и месте прощания и похорон пока не сообщалось.

27 октября сообщалось, что Виктюк госпитализирован с коронавирусной инфекцией в больницу им. братьев Бахрушиных. Поначалу он находился в отделении терапии, а позже был переведен в реанимацию, так как его состояние ухудшилось.

Роман Виктюк родился во Львове. Он был не только театральным режиссером, но и педагогом, и ведущим передач, и режиссером телефильмов.