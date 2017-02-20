В Петербурге скончалась известная актриса Светлана Карпинская. Она умерла на 80-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщает ИА «Народные новости».

Одной из самых известных ролей Карпинской стала «девушка без адреса» в одноименном фильме Эльдара Рязанова (1957 год). Она снялась в нем, когда училась на филологическом факультете Ленинградского университета.

После этого Светлана Карпинская решила оставить университет и пойти в актрисы. Ее приняли сразу на второй курс Ленинградского государственного института театра, музыки и кино.

На сцене Театра Комедии Карпинская сыграла более 50 ролей, начав с принцессы в пьесе «Тень» Евгения Шварца и Николая Акимова. Затем она исполнила роли в спектаклях Петра Фоменко, Романа Виктюка и других режиссеров.

Кроме того, Карпинская снялась в более чем 20 фильмах, например, киноленты «Командировка», «Сладкая женщина», «Длинное, длинное дело», «Ослиная шкура» и другие.

О месте и времени прощания и похорон известной актрисы будет сообщено в понедельник, 20 февраля.