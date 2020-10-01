ТЦ ждут проверки на соблюдение антикоронавирусных правил

Шесть торговых центров Санкт-Петербурга проверят на соблюдение санитарных правил 1 октября. Об этом сообщает пресс-служба комитета по контролю за имуществом.

Несколько проверок будут повторными - ТЦ уже нарушали санитарные предписания.

Как напомнили в комитете, сотрудники моллов и магазинов в них, а также кафе и других торговых точек и сами посетители должны носить СИЗ - маски и перчатки. Кроме того, необходимо следить засоблюдением дистанции.

Инспекторы проверят наличие санитайзеров и стендов с информацией о правилах нераспространения коронавируса.

Штраф за несоблюдение правил составляет от 100 тыс. до миллиона рублей.