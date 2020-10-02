Половина проверенных ККИ магазинов Петербурга нарушает противоэпидемические меры

Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петебурга провел проверку 223 магазинов на предмет соблюдения мер безопасности, призванных замедлить распространение коронавирусной инфекции. Нарушения мер выявили на 121 объекте.

ККИ провел проверку шести торговых центров, в ходе которой проверил продавцов и посетителей на наличие масок, а также помещения на наличие информации о правилах безопасности во время пандемии коронавируса.

Нарушителям грозят штрафы в размере до 300 тысяч рублей, в нескольких случаях может быть принято постановление о временном закрытии. Решения об административных взысканиях примет суд. Данные о нарушениях также будут переданы в комитет по промышленной политике, инновациям и торговле.