ТЦ Петербурга поймали на нарушении санитарных требований

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга проверили 35 городских торговых комплексов и центров на соблюдение санитарных стандартов. Специалисты составили 171 протокол в отношении владельцев торговых объектов, расположенных внутри ТЦ, сообщили в Смольном.

В большинстве своем нарушения связаны с работой фудкортов, фуд-плейсов и «островных» торговых точек. У многих предпринимателей отсутствуют QR-коды или они не соответствуют деятельности. Между тем, люди стали охотнее носить маски.

Руководителей комплексов, где отмечены нарушения, тоже привлекут к административной ответственности.

Напомним, фудкорты и развлекательные точки открылись после карантина 12 сентября. Александр Беглов поручил ответственным комитетам внимательно следить за исполнением всех санитарных требований.