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ТЦ Петербурга поймали на нарушении санитарных требований

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© Фото: pixabay.com

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Фудкорты и развлекательные заведения в ТЦ открылись только 12 сентября после коронавирусных ограничений.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга проверили 35 городских торговых комплексов и центров на соблюдение санитарных стандартов. Специалисты составили 171 протокол в отношении владельцев торговых объектов, расположенных внутри ТЦ, сообщили в Смольном.

В большинстве своем нарушения связаны с работой фудкортов, фуд-плейсов и «островных» торговых точек. У многих предпринимателей отсутствуют QR-коды или они не соответствуют деятельности. Между тем, люди стали охотнее носить маски.

Руководителей комплексов, где отмечены нарушения, тоже привлекут к административной ответственности.

Напомним, фудкорты и развлекательные точки открылись после карантина 12 сентября. Александр Беглов поручил ответственным комитетам внимательно следить за исполнением всех санитарных требований.

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