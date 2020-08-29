Молдавия открывается для россиян

Молдавия планирует прекратить ограничивать въезд для граждан ряда стран, в том числе России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря пограничной полиции республики Раису Новицки.

При этом в "красном" списке стран, гражданам которых въезд не разрешен, находятся Румыния, Украина, Армения, Казахстан, Франция и Испания. Также в нем находятся несколько других государств.

Обновление списков происходит каждые две недели.

Если гражданин Молдавии прибывает из "красной" зоны, ему необходимо просидеть две недели на карантине дома.

Россия находится в "зеленом" списке стран, где фиксируется менее 50 случаев заражения коронавирусом на сто тысяч человек. Приезжим из "зеленой" зоны не нужно соблюдать самоизоляцию.