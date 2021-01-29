Finnair возобновила полеты в Санкт-Петербург

Из Санкт-Петербурга в пятницу вылетел первый с начала пандемии и закрытия границ регулярный борт в Хельсинки. Как сообщает пресс-служба Пулково, следующий самолет в Финляндию отправится в воскресенье.

Однако пока туристам попасть в Хельсинки нельзя. Однако можно поехать в экстренном случае: болезнь родственника или похороны. Перед полетом нужно сдать тест на коронавирус, получить справку от врача или предъявить сертификат о вакцинации.

При этом финнам летать с туристическими целями в РФ можно.

Как писал Санкт-Петербург.ру, авиасообщение между РФ и Финляндией было закрыто с марта 2020 года, то есть с начала пандемии.

Список стран, куда можно полететь россиянам, постепенно пополняется с лета. С 8 февраля открывают границы Сигнапур и Греция.