Finnair возобновит рейсы между Петербургом и Хельсинки в конце января

Финская авиакомпания Finnair планирует возобновить рейсы между Петербургом и Хельсинки 28 января. Данная информация была опубликована на сайте Finnair.

Рейсы планируют осуществлять по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. В компании сообщают, что данное расписание будет действительно весь зимний сезон. Такие же данные были опубликованы на сайте аэропорта Пулково.

Напомним, авиасообщение между Хельсинки и Петербургом приостановили в середине марта прошлого года в связи с пандемией коронавируса. В период с марта 2020 года планы стран открыть границы были несколько раз сорваны из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.