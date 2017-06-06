День рождения Пушкина: фестиваль, концерты и экскурсии в Петербурге

Сегодня, 6 июня, во всем мире празднуют день рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. В этот день ему исполнилось бы 218 лет. Знаменательное событие будут праздновать в Петербурге - специальную программу подготовил Всероссийский музей А. С. Пушкина.

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12:00 Торжественное открытие праздника «Пушкинский день России» на наб. реки Мойки, 12. Приветственное слово почетных гостей: Александр Пушкин (праправнук А. С. Пушкина, Бельгия), Клотильда фон Ринтлен (праправнучка А. С. Пушкина, президент Пушкинского общества Германии, США). Выступление струнного квартета имени Н.А. Римского-Корсакова.

12:45 Подведение итогов акции #СДнемРожденияПушкин2017

13:00 Открытие фестиваля ПушкинFest

14:00 Открытие выставки «Времен минувших небылицы. Руслан и Людмила. Сказка для взрослых», Зеленый зал Всероссийского музея А. С. Пушкина, наб. реки Мойки, 12. Кроме того, весь день в залах Основной литературно-монографическая экспозиции «А. С. Пушкин. Жизнь и творчество» будет проходить акция «Здравствуй, племя младое, незнакомое!», в рамках которой у школьников появится уникальная возможность прочитать свои любимые стихи великого поэта во время экскурсий в залах музея.

Также сегодня можно будет отправиться на увлекательную автобусную экскурсию «Пушкин в Петербурге». Сеансы экскурсий — 13:30 и 15:00. Подробнее об экскурсии и стоимости по этой ссылке.

Петербуржцев и гостей города приглашают и на пешеходную экскурсию «На Мойке близ Конюшенного мосту». Сеансы — 11:30 и 14:00. Только 6 июня действует 50% скидка на билеты. Подробнее об экскурсии и стоимости по этой сслыке.

19:00 Концерт-ассамблея, Государственная академической капелла Петербурга. «Петербург-концерт» и творческое объединение «Пушкинское наследие» представляют литературно-музыкальную программу «Поэт и царь», посвященную взаимоотношениям поэта с царской семьей, удивительным переплетениям судеб потомков А. С. Пушкина и семьи Романовых. Автор сценария и режиссер — художественный руководитель ТО «Пушкинское наследие» Алексей Емельянов.

Кроме того, сегодня с 14:00 до 17:00 на Площади искусств оживут сказки Александра Пушкина. Театрализованное мероприятие будет посвящено Пушкинскому дню России и Дню русского языка.

В 19:30 Камерный хор театра «Мюзик-Холл» представит на суд слушателей свое прочтение некоторых из музыкальных произведений на стихи поэта. Прежде всего - цикл «Петербургские серенады», написанный современником и тезкой Пушкина Александром Сергеевичем Даргомыжским для популярных в середине XIX века музыкальных развлечений на воде. В программе вечера также прозвучат романсы Чайковского, Римского-Корсакова, Рахманинова, Аренского, Кюи и других русских композиторов, вдохновленных пушкинской поэзией.

Весь день 6 июня пассажирам общественного транспорта на Невском проспекте напомнят пушкинские строки. В автобусе 191 маршрута горожанам и гостям города кондуктор вместе с билетами вручит книжные закладки со стихами Пушкина. Так «ПИТЕРАВТО» отметит день рождения великого поэта. 191 маршрут проходит по всему Невскому проспекту, начинаясь в новостройках правого берега и заканчивается на Петроградской стороне.

С февраля 2017 года запущен бесплатный онлайн-сервис «Не зарастет», ежедневно присылающий на почту по несколько стихотворений Александра Пушкина в течение года. Стихотворения поделены на 365 писем, таким образом, через год подписчики прочтут все стихи Пушкина, опубликованные поэтом при жизни, не считая, поэм, сказок и других крупных произведений.