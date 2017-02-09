Появилась бесплатная ежедневная интернет-рассылка стихов Пушкина

Появился бесплатный онлайн-сервис «Не зарастет», ежедневно присылающий на почту по несколько стихотворений Александра Пушкина в течение года.

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Стихотворения поделены на 365 писем, таким образом, через год подписчики прочтут все стихи Пушкина, опубликованные поэтом при жизни, не считая, поэм, сказок и других крупных произведений.

Также на сайте есть возможность подписаться на ежедневную рассылку фрагментов из романа в стихах «Евгений Онегин». Курс рассчитан на два месяца и стоит 59 рублей.

В ближайшее время должны появиться рассылки с «Божественной комедией» Данте Алигьери, шумеро-аккадским «Эпосом о Гильгамеше», стихотворениями Франсуа Вийона, Ли Бо, а также произведениями античных классиков.

«Мы придумали рассылку, когда поняли, что совсем не читаем классику. Особенно стихи. Как обмануть себя? Нужно сделать так, чтобы стихи сами к тебе приходили. Удобными порциями, прямо в почту, которую все равно проверяешь каждый день. Да, это не то же самое, что взять и вдумчиво прочесть книжку от начала и до конца. Зато это работает», - цитирует интернет-журнал «Инде» организаторов.

Днем ранее, 9 февраля, к 180-летию со дня смерти Александра Сергеевича Пушкина «Яндекс» полностью реконструировал день дуэли между поэтом и Жоржем Дантесом, получилось интересное и красивое четырехминутное видео.