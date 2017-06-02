На Площади искусств оживут сказки Пушкина

На Площади искусств 6 июня с 14 до 17 часов оживут сказки Александра Пушкина. Театрализованное мероприятие будет посвящяено Пушкинскому дню России и Дню русского языка. Об этом сообщили в комитете по культуре.

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Площадь искусств превратится в сказочный мир оживших сюжетов, образов и героев произведений Пушкина. Праздник, проходящий под девизом «Старых утешает, молодых забавляет, малых - учит» рассчитан на участие зрителей всех возрастных групп и семейную аудиторию.

На аллеях - страницах воображаемой книги - знакомые с детства персонажи будут играть, вспоминать любимые строки поэта и вести занимательные беседы с гостями праздника. В тематических секторах: «В тридевятом царстве в Пушкинском государстве», «Изба читальня», «Чудеса и здесь, и там» будет показан спектакль «Давайте знакомиться», проведены конкурсы «Нарисуй слово», «Мои изящные образы» и литературные викторины.

Зрители смогут поучаствовать в акции «Бук-кроссинг» и приобщиться к изобразительному искусству, создавая картины с помощью маркеров и стекла. Аттракционы «Барабан с белкой», «Золотая рыбка», «Лукоморье», «Дуб зеленый» привлекут внимание детей и взрослых возможностью загадывать желания, сделать чудесные открытия, поиграть с персонажами из сказок Пушкина.

Для победителей в тематических конкурсах и командных викторинах организаторы подготовили памятные призы. Также будут проводиться бесплатные мастер-классы от художников и мастеров Северной столицы.