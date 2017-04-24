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Майский Эрмитаж: фарфор, туфли и котики

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© Фото: Instagram / @hermitage_museum

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Главный музей Петербурга подготовил для последнего месяца весны множество необычных выставок - портал «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о самых интересных из них.

Выставка «День эрмитажного кота»

 

В середине мая состоится долгожданное для многих жителей Северной столицы событие - в городе отметят ставший уже традиционным День эрмитажных котов. Посетителей допустят в обычно закрытые подвалы Зимнего дворца, где они смогут познакомиться и поиграть с пушистыми стражами музея.

О нравах и повадках, а также важности работы усатых охранников посетителям расскажут смотрители Эрмитажа. В программе также запланирован конкурс детских рисунков и, конечно же, возможность взять понравившегося мурлыку к себе домой.

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Котов называют невидимой гвардией, охраняющая наше культурное наследие. - нештатные сотрудники Государственного Эрмитажа, неусыпно следящие за тем, чтобы Зимний Дворец не оккупировали полчища крыс. По легенде, первого кота сюда привез сам Пётр I, а позже Елизавета Петровна даже издала «Указ о высылке ко двору котов» из Казани. Статус «охранников картинных галерей» им пожаловала Екатерина II.

Годы блокады стали единственными, когда Эрмитаж остался без своих усатых хранителей. Говорят, после войны котов в город завозили целыми вагонами, часть из них отправилась на службу в Зимний. С тех пор эрмитажные коты денно и нощно берегут сокровища нации, став одной из любимых городских легенд. Сейчас на территории музея проживает около 60-70 хвостатых.

Когда: 13 и 14 мая 2017 года
Фото: Instagram / @hermitagecats

 

Выставка «Ансельм Кифер - Велимиру Хлебникову»

 

Это будет первая в России персональная выставка современного немецкого художника. Творчество Кифера основано на глубоких многоликих рефлексиях. В своих работах он обращается к темам литературы, философии, истории, религии. Вдохновение он черпает в мировой культуре в самом широком ее срезе.

Художник родился за два месяца до окончания Второй мировой войны и впоследствии стал одним из первых художников, начавших открыто высказываться о нацизме, исследовать вопросы замалчивания вины и боли.
По мнению философа Петера Слотердайка, картины Кифера знаменуют возрождение жанра исторической живописи. При создании своих полотен он нередко смешивает краску с землёй, заржавевшим металлом, сухими цветами, соломой. За плечами мастера - участие в Венецианской биеннале, персональные выставки в Центре Помпиду (Париж), Королевской академии (Лондон), Музее современного искусства (Нью-Йорк).

В Николаевском зале Эрмитажа художник представляет более 20 работ, посвященных великому русскому поэту Велимиру Хлебникову. Идея поэта о бесконечной цикличности судьбоносных военных столкновений для Кифера является основой для рассуждений о войне и мире, конечности человеческих надежд.

Когда: 30 мая - 3 сентября 2017 года

Фото: theartnewspaper.ru

 

Выставка «Маноло Бланик. Обувь как искусство»

 

Экспозиция представляет 30 рисунков и 214 пар обуви из личного архива Маноло Бланика. В Главном штабе Эрмитажа представлены шесть основных направлений творческой деятельности мастера.

В разделе «Гала» экспонируются наиболее дорогие и причудливые модели, в секции «Сердце» каждая пара обуви связана с той или иной личностью, фильмом или любимой книгой автора.

В «Географии» и «Природе» собраны произведения, на создание которых маэстро вдохновили путешествия и окружающий мир, в разделе «Материалы» можно познакомиться с тем, из чего создаются обувные шедевры, а в «Архитектуре и искусстве» понять, как на вкус и стиль Бланика повлияли известные зодчие и живописцы.

Когда: 11 мая - 23 июля 2017 года

Фото: hermitagemuseum.org

 

Выставка Пьетро Пицци Каннеллы

 

Экспозиция наглядно демонстрирует процесс развития творчества художника Пьетро Пицци Каннеллы. Среди трех десятков полотен, которые можно увидеть в Эрмитаже, есть и серия работ «Музыкальный салон», появившаяся под впечатлением от люстр петербургского музея.

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Другие темы Пицци Каннеллы - географические карты, едва намеченные виды городов, которые кажутся призрачными, произведения, вызванные на свет путешествиями реальными и воображаемыми.

Он начинал с беспредметных картин, затем неоднократно менял свою художественную манеру, но оставался при этом в рамках живописи на холсте, прибегая к смешанным техникам. Живописец планирует подарить Эрмитажу после окончания выставки пять своих работ.

Когда: 19 мая - 15 октября 2017 года

Фото: hermitagemuseum.org

 

Выставка «Реальность и волшебство. Фарфор Нелли Петровой»

 

В Главном штабе Эрмитажа будут демонстрировать вазы, парадные сервизы и арт-объекты, изготовленные виртуозной художницей по фарфору Нелли Петровой. Большой интерес представляют блюда, выполненные в технике подглазурной росписи. На них изображены животные, пейзажи и аллегорические композиции.

Художник активно использует для своих росписей не только современные формы, но и восстановленные на заводе по императорским образцам из музейного собрания. На выставке будут экспонироваться 200 произведений из фарфора, а также рисунки и проектная графика для изделий из фарфора.

Когда: 23 мая - 3 сентября 2017 года
Фото: hermitagemuseum.org

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