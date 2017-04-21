Эрмитаж покажет более 250 уникальных артефактов из Древнего Египта. В музее 17 июня откроется выставка «Нефертари и Долина цариц. Из коллекции Египетского музея в Турине», сообщается на сайте KudaGo.

В экспозицию войдет бесценные предметы Нового царства, датируемых периодом с XVI до XI века до нашей эры. Среди них будут саркофаги, папирусы, музыкальные инструменты.

Важнейшими экспонатами станут памятники из гробницы царицы Нефертари. Это захоронение считается одним из лучших образцов, поскольку настенные росписи великолепного качества сохранились сравнительно неплохо.

Его содержимое дополнят найденные в домах и гробницах мастеров черновые варианты произведений искусства, модели, инструменты и орудия труда. Небезынтересными должны быть и расписные саркофаги более поздних периодов из дерева. Выставка продлится до 10 января.