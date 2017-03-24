Дожить до лета: пять бесплатных фестивалей в Петербурге до 1 июня

Фестиваль «День кофе 2017» 9 апреля

Международный день кофе празднуют 17 апреля, и в преддверии этой даты в Петербурге пройдет особый фестиваль. Всех кофеманов приглашают в «Голицын Лофт» 9 апреля с 11 до 20 часов, вход свободный.

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«День Кофе» соберет под одной крышей множество кофеен Петербурга. Здесь вы сможете познакомиться с разными сортами, способами приготовления и подачи ароматного напитка.

Достойную компанию кофе составят кексы, печенье, шоколад и другие сладости. Кроме гастрономического раздолья вас ждут мастер-классы и лекции от профессионалов кофейной индустрии.

Фото: vk.com/daycoffee

Фестиваль света на «Зенит-арене» 22 апреля

Третий по счету Фестиваль света пройдет в Петербурге 22 апреля. Яркий праздник организован на Крестовском острове, а полотном для проекционного 3D-шоу станет новый стадион «Зенит-арена». Основная часть шоу начнется в 22 часа, вход свободный.

Праздник состоится на пешеходной зоне перед центральным входом на стадион. «С первых минут мероприятия зрители будут вовлечены в уникальную атмосферу масштабного шоу, посвященного образу Петербурга как одной из ведущих столиц светового дизайна в мире, в совокупности с представлением нового современного спортивного объекта для самой популярной игры в мире – футбола», - рассказали в Смольном.

Новое 3D-шоу расскажет об истории Северной столицы, истории отечественного спорта и футболе. Зрители увидят сочетание 3D-мэппинга, светового и лазерного шоу, а также пиротехническое представление. Чиновники рассчитывают, что фестиваль соберет не менее 20 тыс. зрителей, а организатор получит за это 30 млн рублей, такова сумма контракта.

Фото: Михаил Киреев / РИА «Новости»

Фестиваль ледоколов 29 и 30 апреля

Фестиваль организуют в Северной столице уже в четвертый раз. Как и прежде, вход на фестиваль будет бесплатным, а ледоколы откроют для свободного посещения. Мероприятие посвящено достижениям и мощи ледокольной отрасли нашей страны, а также призвано показать, что Петербург - морская столица России.

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Гостей ожидает множество выставок и развлекательных зон. Обширная конкурсная и культурно-просветительская программа, кинопоказы, а также шоу и концерты. В фестивале примут участие судостроительные заводы и конструкторские бюро, морские и военно-морские вузы, арктические и северные морские регионы, профильные музеи и библиотеки, предприятия туристической отрасли, общественные молодежные, ветеранские и экологические организации.

29 апреля:

11:00-19:00 - работа интерактивных праздничных площадок фестиваля, концертные программы, посещение ледоколов;

12:00 — церемония открытия фестиваля, парад ледоколов в акватории Большой Невы.

30 апреля:

11:00-19.00 - работа интерактивных праздничных площадок фестиваля, концертные программы, посещение ледоколов;

18:00 - танец буксиров в акватории Большой Невы;

18:30 - торжественный отход ледоколов от причалов, закрытие фестиваля.

Фото: photokit.ru

Фестиваль водных фонариков 6, 7 и 8 мая

В парке им. Бабушкина 6, 7 и 8 мая с 21 часа будет проходить Фестиваль водных фонариков, самое романтичное событие этой весны, в ходе которого каждый участник сможет самостоятельно проложить путь своим мечтам. Вход свободный.

Согласно древневосточной легенде, спуск фонариков на воду - настоящий ритуал, соблюдение которого приближает даже самые сокровенные желания к повседневной действительности. Для этого нужно всего лишь расправить лепестки фонарика и, нашептывая заветные мечты, зажечь внутри него огонек.

Для гостей на выбор будут представлены сразу два вида водных фонариков, отличающихся друг от друга своим предназначением. Так, опустив на водную гладь фонарик в форме лотоса, участник праздника станет на шаг ближе к обретению счастья в отношениях. Можно отправить в плаванье и фонарик-куб, который, в свою очередь, принесет владельцу материальные блага.

Красивое зрелище сопроводит живая музыка скрипки и саксофона, а также мастера лазерного и огненно-пиротехнического шоу. В этом году ожидается немало сюрпризов – планируется поставить два рекорда России. Впервые на фестивале будет работать горячая линия смс-сообщений, которые будет озвучивать ведущий в течение всего вечера.

Фото: vk.com/water_fest

День уличной музыки 20 мая

Фестиваль свободного звучания пройдет в Северной столице уже во второй раз. Выступления состоятся на 16 площадках, объединив жителей и гостей города атмосферой творчества. Мероприятие соединит людей, любящих искусство, и сотрет границы между музыкантами и слушателями.

День уличной музыки превратит Петербург в уникальное музыкальное пространство - в течение дня живой звук будет задавать единый ритм города. В 13 часов одновременно несколько центральных площадок дадут старт Street Music Day 2017. Всего на мероприятии будет задействовано более 120 исполнителей. Дополнять выступления музыкантов будут художники, танцоры и поэты.

Кроме того, каждый гость получит шанс проявить себя на площадке для «открытого микрофона». Завершить День уличной музыки планируется большим джемом музыкантов, который объединит творческую энергию и сблизит участников и гостей. Фестиваль будет продолжаться до 21 часа.

Фото: vk.com/smdspb